مصر الأولي عالميًا في إنتاج التمور باستهداف 5 ملايين نخلة بالوادي الجديد

تصدر محصول البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد الأول عالميًا من حيث الإنتاج وأعداد النخيل بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توصياته بمضاعفة أعداد النخيل بجميع مناحي المحافظة إلي 5 ملايين نخله لتتصدر المركز الأول على مستوي العالم في إنتاج التمور.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أن المحافظة بدأت في الإهتمام بزراعة النخيل بجميع مراكز المحافظة ومضاعفة أعداد النخيل المنزرعة في الوادي الجديد بعد توجيهات رئيس الجممورية إلي 5 ملايين نخلة بدلا من 2.5 مليون، حيث تم زراعة 4 مليون نخلة بعد تنفيذ مبادرات لزراعة النخيل والتيسير على المزارعين للإهتمام بزراعة النخيل بجميع مزارع المحافظة وتذليل كافة العقبات لتحقيق طفرة كبيرة فى تزايد أعداد النخيل بالمحافظة



وأضاف الزملوط، أن مشروع زراعة النخيل يعد إضافة للاقتصاد المصري من عائد تصدير التمور، لتتصدر مصر مكانة مميزة وكذلك عائدات بالعملة الصعبة خاصة الدولار في ظل الأزمة الإقتصادية والتضخم الاقتصادي الذي اثر على العالم بأكمله

ووجه محافظ الوادي الجديد، المزراعين بزيادة أعداد أصناف النخيل مثل البرحي والمجدول والسقعي علاوة عن الصنف السيوي الموجود والأكثر تداولا في الوادي الجديد، والإهتمام بالتوسع الزراعي الذي يساهم بشكل كبير في فتح آفاق الاستثمار والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الشاسعة بالقري والمدن لتتحول إلي جنان خضراء تنضح بالحياة وتمنح الرزق لكل باحث عن فرص عمل من الشباب.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة، إن مبادرة زراعة نخيل البلح والتى أطلقها رئيس الجمهورية فى 12 يناير 2019 تستهدف الوصول إلى 5 ملايين نخلة، بجميع مراكز المحافظة.



تخصيص مساحات كبيرة لزراعة النخيل

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه جرى تخصيص مساحات نحو 85 ألف فدان بسعر 1000 جنيه للفدان لزراعة النخيل طبقًا للمبادرة، حيث جرت الزراعة في مساحة بلغت 40 ألف فدان على أرض الواقع"، موضحًا أنه في عام 2020 جرت زيادة المساحة المزروعة من 26 ألف فدان إلى 52 ألف فدان.



وأضاف أن إنتاج الوادى من التمور بلغ نحو 175 ألف طن من التمور أغلبها من التمر السيوى أو الصعيدي بإجمالى 125 ألف طن، مؤكدًا أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة



وتشتهر الوادي الجديد بزراعة النخيل ويعد البلح مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، فالمناخ الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية والعالمية بامتلاكها أكثر من ثلاثة ملايين نخلة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.