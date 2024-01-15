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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير منطقة عزبة البلايلة غير المخططة بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأكد “الزملوط” أن خطة التطوير شملت إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع وتركيب الإنترلوك، ودهان واجهات المباني لإضفاء مظهر حضاري والحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة. 

ووجه المحافظ بتوفير محال تجارية لخدمة أهالي المنطقة، ووضع خطة لتطوير باقي المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة تباعًا. 

كما وجه الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة.

محافظ الوادي الجديد تطوير بروتوكول صندوق التنمية الحضرية تجديد شبكات الصرف الصحي

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