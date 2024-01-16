الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد": جاهزون لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد يجتمع قيادات التعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، غدًا الثلاثاء 16 يناير للعام الدراسي 2023- 2024 م.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الإثنين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والمعنين (الشئون القانونية- التعليم الإعدادي- الأمن الإحصاء- العلاقات العامة- التطوير- المخازن- المكتب الفني).

وأكد  أنه جرى تجهيز جميع اللجان وكذا نقل وتوزيع صناديق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وشدد على جميع مديري ووكلاء الإدرات حال رصد أي مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال إمتحانات النقل بالوادي الجديد

واستأنفت غرفة عمليات قطاع تعليم الوادي الجديد برئاسة المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، المنعقدة منذ الصباح الباكر أعمالها في متابعة امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

جاء ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

وأطمأن وكيل التعليم، على انتظام دخول الطلاب في جميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات وتوزيع  أوراق الأسئلة للطلاب وفق المواعيد المقررة.

وأشاد بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

وكيل التعليم الوادي الجديد قطاع تعليم المحافظة لإنطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول الفيديو كونفرانس غرفة عمليات

الأكثر قراءة

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

عاجل.. أمريكيون: لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ فى أربيل ولا خسائر

اعترافات فتاة ليل: "ماما بتجيب زباين ليا وليها وبنمارس معاهم الدعارة بفلوس"

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تقارير: إطلاق نار أثناء محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين