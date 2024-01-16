"تعليم الوادى الجديد": جاهزون لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، غدًا الثلاثاء 16 يناير للعام الدراسي 2023- 2024 م.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم الإثنين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والمعنين (الشئون القانونية- التعليم الإعدادي- الأمن الإحصاء- العلاقات العامة- التطوير- المخازن- المكتب الفني).

وأكد أنه جرى تجهيز جميع اللجان وكذا نقل وتوزيع صناديق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وشدد على جميع مديري ووكلاء الإدرات حال رصد أي مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.

غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال إمتحانات النقل بالوادي الجديد

واستأنفت غرفة عمليات قطاع تعليم الوادي الجديد برئاسة المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة، المنعقدة منذ الصباح الباكر أعمالها في متابعة امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

جاء ذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

وأطمأن وكيل التعليم، على انتظام دخول الطلاب في جميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة للطلاب وفق المواعيد المقررة.

وأشاد بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.