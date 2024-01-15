الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تعليم الوادى الجديد يسدل الستار عن امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة ان غرفة ألعمليات بديوان عام المديرية وأفرعها  في الادارات التعلمية الخمس لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات  وأن الامتحانات سارت سير حسن  منذ بدايتها وحتى نهايتها، معربا عن امتنانه وتقديره لمديرى الإدارات التعليمية وغرفة العمليات بالمديريةوالإدارات وجميع المشاركين بأعمال الإمتحانات للجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت لإنجاحه.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوي العام والفني بالوادي الجديد

واستأنفت غرفة عمليات قطاع تعليم الوادى الجديد، برئاسة المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالمحافظة، المنعقدة منذ الصباح الباكر أعمالها فى متابعة امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وعبر شبكة الفيديو "كونفرانس" هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس، لمتابعة سير منظومة العمل.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام دخول الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية داخل لجان سير الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة للطلاب وفق المواعيد المقررة، مشيدًا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية، من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أي قلق أو توتر.

ووجه وكيل التعليم، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب، مع التصدي لمحاولات الغش وتطبيق القانون بحزم على أي مخالفات ترتكب أثناء سير الامتحانات، ومنع دخول الطلاب بالتليفونات المحمول داخل لجان السير ويكتفى حضور الطالب بجهاز التابلت فقط لمن يؤدى الامتحان إلكترونيا

وكيل التعليم الوادي الجديد ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول الابتدائية والإعدادية

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