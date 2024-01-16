برئاسة وكيل التعليم.. انعقاد غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والمهنى والأمل للصم وضعاف السمع، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن التواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية

وأطمئن وكيل التعليم على إنتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية " الفترة الأولى " والتربية الدينية " الفترة الثانية " وسط إجراءات تأمينية مشددة وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل، معربا عن عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح

وكان المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، قد أكد في اجتماعة ليلة أمس على إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لإنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بجميع الادارات التعليمية، غدا الثلاثاء 16 يناير للعام الدراسى 2023_ 2024 م.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس الاثنين، عبر شبكة الفيديو كونفرانس ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والمعنين ( الشئون القانونية _ التعليم الإعدادى _ الأمن الإحصاء_ العلاقات العامة _ التطوير _ المخازن_ المكتب الفنى ).

تجهيز جميع اللجان ونقل وتوزيع صناديق الأسئلة إلى مراكز التوزيع

لافتا أنه جرى تجهيز جميع اللجان وكذا نقل وتوزيع صناديق الاسئلة إلى مراكز التوزيع وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الإمتحانات لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

مؤكدا على جميع مديرى ووكلاء الإدرات حال رصد أى مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور.

