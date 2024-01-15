ندوة تثقيفية لـ"إعلام الداخلة" حول انعكاسات الكثافة السكانية على الأمن القومي

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "الكثافة السكانية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري" ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية التي ترعاها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " أسرتك ثروتك".

حاضر خلال الندوة، العميد أركان حرب محمد عبدالمنعم حنفي رئيس جهاز مشروعات الخدمة المدنية بمحافظة الوادي الجديد ، وحضرها عدد من أهالي القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية فيها .

واستهل الندوة محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، مُشيرًا إلى أن المشكلة السكانية أصبحت في الوقت الراهن تحديا يواجه العديد من الدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية وأن هذه المشكلة تمس بشكل مباشر الأمن القومي كونها تمثل تحديا للتنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا على أهمية دور الاعلام في هذا الشأن.

من جانبه، قال العميد محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز مشروعات الخدمة المدنية بالوادي الجديد، إن المشكلة السكانية تنشأ من اختلال التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة للدولة، حيث تمثل الزيادة السكانية ضغوطا هائلة على الدولة في هذه الحالة.

وتابع: الكثافة السكانية سلاح ذو حدين فهناك دول استغلتها لصالح عملية الإنتاج والتنمية فيها.

وقال رئيس جهاز مشروعات الخدمة المدنية بمحافظة الوادي الجديد، إن من مخاطر الزيادة السكانية أنها تلتهم ثمار التنمية كما تقلل من جودة الخدمات المقدمة مثل التعليم ، كما تشكل ضغوطا على سوق العمل وزيادة نسبة البطالة ، ومن هذا المنطلق يتحدث الرئيس السيسي كثيرا في العديد من المناسبات عن مخاطر الزيادة السكانية مناشدا ضرورة التنبه لهذه المخاطر .