الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة سيدة وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق الواحات البحرية

اصتدام اتوبيس وسيارة
اصتدام اتوبيس وسيارة نقل - ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين إثر تصادم اتوبيس وسيارة نقل على طريق “الفرافرة - الواحات البحرية”، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لأقرب مستشفي لتلقي العلاج.

البداية مع إخطار تلقاه اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل بطريق الفرافرة / الواحات البحرية، أدي إلي وفاة سيدة وإصابة 6 أخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لأقرب مستشفي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن وفاة “نبيلة محمد محمود الحفناوي” مقيمة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة وإصابة 6 أخرين وتم نقلهم جميعا الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم. وتم الدفع بعدد المعدات اللوادر لرفع آثار حادث تمهيدا لإعادة فتح الطريق.

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