الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختبارات لـ "حاقني النخيل" لمواجهة السوسة الحمراء بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اختبارات لـ "حاقني النخيل " لمواجهة السوسة الحمراء بعد تقدم 15 شخصًا للعمل في القطاعات الزراعية المختلفة بأجر يومي ضمن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء تحت رعايه اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور نبيل حنفي، مستشار المحافظ لسوسة النخيل، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل، المشرف العلمي للمبادرة ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة ومدير إدارة المكافحة.

 مكافحة سوسة النخيل الحمراء

وأكد الدكتور نبيل حنفي، مستشار السيد المحافظ لسوسة النخيل، أنه تم اختبار المتقدمين لإعلان حاقني النخيل للعمل بالقطاع (3- 4 - 5 -6) وذلك بنظام الأجر اليومي نظير العمل ضمن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأضاف حنفي، أن تم اختبار المتقدمين نظريًا في مدى إلمامهم بدورة حياة سوسة النخيل وطبيعة الضرر الذي تسببة وتحديد مظاهر الضرر وكيفية التعامل مع درجات شدة الإصابة بطرق العلاج المختلفة، وكذلك ما سيقدمونه من دعمٍ فني وإرشادي لمزارعي كل قطاع بالتنسيق مع مشرف القطاع.

وأشار إلى أنه تم اختبار الأمهر والأكثر دقة في كيفية استخدام أجهزة معالجة النخيل المصاب واجتياز الاختبار العملي في حقن النخيل المصاب لمواجهة هذه الآفة التي تهدد نخيل الوادي الجديد.

مديرية الزراعة الوادي الجديد اختبارات حاقني النخيل السوسة الحمراء الاصابة

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