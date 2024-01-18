عبر "الفيديو كونفرانس".. "تعليم الوادى الجديد" تتابع انتظام الطلاب بلجان الامتحانات

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023/ 2024 م، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

عدم وجود أي مشكلات في الامتحانات أو اللجان

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة، بالتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق، وأنه يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة لها، لافتًا للتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

تعليم الوادى الجديد: جاهزون لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بعد ساعات قليلة

و كان وكيل التعليم بالوادى الجديد قد شدد على إنهاء استعدادات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية للعام الدراسى 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال لقائه عبر شبكة الفيديو كونفرانس ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية والمعنين (الشئون القانونية- التعليم الإعدادى- الأمن الإحصاء- العلاقات العامة- التطوير- المخازن- المكتب الفنى).

ولفت إلى أنه جرى تجهيز جميع اللجان، وكذا نقل وتوزيع صناديق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، وتشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية الخمس مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور، مؤكدًا على جميع مديرى ووكلاء الإدارات حال رصد أى مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد.