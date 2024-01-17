بائع أواني تراثية .. اكتسب شهرة كبيرة بين السائحين في الوادي الجديد

يتجول كل يوم في المناطق الأثرية والتراثية حاملًا على كتفية الاواني والمقتنيات التي تجسد حياة الواحات قديمًا، والتي تشد انتباة السائحين والزائرين، ويقوم بعرض منتجاته على زوار محافظة الوادي الجديد، وفي بعض الأوقات يقوم بإهداء السائحين والزوار هدايا من بضاعته بالمجان لدعم السياحة الداخلية.

الشاب أيمن حنفي من أبناء قرية القصرالإسلامية بمحافظة الوادي الجديد، حلمه أن يري قريته ضمن المناطق الأثرية الهامة في مصر، فهو يداوم على التجول في المناطق الأثرية والتراثية القديمة الموجودة داخل المحافظة، يحمل على كتفيه بعض الأواني التي تجسد حياة الواحات قديما .

وبابتسامة ودية، يحب الحديث مع السائحين عن قريته التي تحمل تراثاً قديماً يعود للعصور الأيوبية والعثمانية والبلطيمية، و تحتوي على العديد من الآثار، منها مدينة القصرالإسلامية ومن أبرزمعالمها "المحكمة الشرعية" والمدرسة التي أثارت جدلاً كبيراً بين العلماء والباحثين الأثريين الذين زاروا الموقع وأبدوا آرائهم العلمية استناداً إلى الدراسات التي قاموا بها حول هذا المبنى الذي يعود تاريخه إلى عصور المماليك والعثمانية، وفقاً للأختام التأسيسية على أعتاب البوابات في المبنى القديم.



يتحدث الشاب أيمن لـ “الدستور” أنه يعشق العمل في المناطق الأثرية ،ويخرج في بعض الاحيان كدليل وقت الرحلات السفاري مع الوفود السياحيه برفقة أصدقائه أصحاب الشركات السياحيه ليتحدث أمام السائحين والأجانب عن قريته ومعه مقتنياته التي لا تفارقه ليجبرالسياح بحديثه الشيق لزيارة هذه الاماكن الذي تحدث عنها في أقرب وقت، وفي بعض الاحيان يقومون بزيارة مقهي ايمن الصغيرة التي تحمل الطابع الواحاتي بوجود بعض الاواني الفخارية والكراسي المصنوعة من جريد النخيل والجلسات العربي المصنوعة من الكليم والسجاد اليدوي ويداومون على التصوير في تلك المنطقه لتكون تذكار معهم وقت رحيلهم من تلك الرحله الممتعة.

وأضاف أيمن أنه يذهب مع الوفود مجانا دون مقابل في سبيل تتويج قريته ضمن المناطق الجاذبه للسياح في وقت من الاوقات وحتي يكون له باع في جذب السياح لقريته التي تحمل عصور قديمه تجعلها تتربع على عرش المناطق الاثرية في مصر



وقال أيمن عن المقتنيات التي يحملها هي اواني مصنوعة من الخوص، تجدها في معظم المنازل القديمة والحديثه لمتانة صنعها رغم استحداث الزمن فعلى سبيل المثال " القادس" وهو منتج واحاتي ليحافظ على المأكولات والمشروبات من الحشرات والجراثيم، وكذلك الشمسية الواحاتية المصنوعة من أوراق الجريد والتي تقي الرأس من حرارة الشمس المحرقة وغيرها من الادوات التي تجذب انتباه السياح والاجانب ويداومون على اقتنائها لتكون ذكري طيبه من روائح الواحات