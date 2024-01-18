الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط يهنئ جامعة جنوب الوادى باكتشاف "عظام الموزازور"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفريق البحثي المشترك بين جامعتي الوادي الجديد وعين شمس، لنجاحه في الكشف عن عظام زاحف بحري (الموزازور) بصحراء واحة الداخلة، والذي يعد الكشف العلمي الأول من نوعه الذي يتم تسجيله بمصر، ويرجع تاريخه الي العصر الطباشيري (Halisasurus hebae) العلوي، والذي كان يتميز بوجود بحار واسعة ممتدة عبر القارات تحوي أعدادا هائلة من الزواحف البحرية العملاقة.

وثمّن الزملوط، الجهود التي يقوم بها علماء الجامعة في خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية في اكتشاف آفاق جديدة للتنمية على المستويين المحلي والقومي، متمنيًا للجامعة المزيد من التميز والرقي في خدمة البحث العلمي والمجتمع.

 

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمباني العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بالبدء في تنفيذ أعمال اللاندسكيب بمحيط المدينة الرياضية، وتعديل المدخل المؤدي لمبنى مديرية التربية والتعليم، والتنسيق لتوفير الآثاث اللازم للمبنى. واستكمال تركيب الإنترلوك بالطرق الداخلية وتوصيل الكهرباء للمباني الحكومية والإنارة العامة بالعاصمة.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير منطقة عزبة البلايلة غير المخططة بمدينة الخارجة، التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وأكد الزملوط، أن خطة التطوير شملت إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتوسعة الشوارع وتركيب الإنترلوك، ودهان واجهات المباني لإضفاء مظهر حضاري والحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، موجهًا بتوفير محال تجارية لخدمة أهالي المنطقة، ووضع خطة لتطوير باقي المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة تباعًا. 

كما وجه الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة.

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