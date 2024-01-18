الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد كنترول ولجان تقدير الدرجات لطلاب الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد كنترول تقدير الدرجات

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بكنترول ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2023_2024، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

وحرص على متابعة سير منظومة العمل داخل بلجنة الكنترول والوقوف على آخر المستجدات بأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وشدد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة والمصداقية وإعطاء كل طالب حقه كاملا، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة.

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تباشر أعمالها فى متابعة الامتحانات بحضور جميع المعنيين


وأكد "عطية"، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة  سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023_2024 م حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ


واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة بالتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة لها، لافتا للتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

وكيل التعليم الوادي الجديد كنترول ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة بالكيلو 10

عبر "الفيديو كونفرانس".. "تعليم الوادى الجديد" تتابع انتظام الطلاب بلجان الامتحانات

بائع أواني تراثية .. اكتسب شهرة كبيرة بين السائحين في الوادي الجديد

إعلام الداخلة ينظم ورشة عمل حول " تمكين المرأة إقتصاديا لتحقيق التنمية المستدامة"

وفاة سيدة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بطريق الواحات البحرية

اختبارات لـ "حاقني النخيل" لمواجهة السوسة الحمراء بالوادي الجديد

رئيس الجمعية الشرعية بالداخلة: ندرس إقامة مصنع للتمور لمساعدة الأولى بالرعاية بالوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس