وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد كنترول ولجان تقدير الدرجات لطلاب الإعدادية

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بكنترول ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2023_2024، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

وحرص على متابعة سير منظومة العمل داخل بلجنة الكنترول والوقوف على آخر المستجدات بأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وشدد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة والمصداقية وإعطاء كل طالب حقه كاملا، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة.

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تباشر أعمالها فى متابعة الامتحانات بحضور جميع المعنيين



وأكد "عطية"، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023_2024 م حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.



تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ



واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة بالتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة لها، لافتا للتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.