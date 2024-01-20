السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد ارتفاع أسعار اللحوم.. مطالب بعدم خروج الثروة الحيوانية من الوادي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

طالب عدد من أهالي الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بغلق باب خروج الثروة الحيوانية من المحافظة إلى المحافظات الأخرى لفترة وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم والتي وصلت في بعض المناطق 325 جنيها.

وقال خيري طليب رئيس المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان بالمحافظة، إن أسعار اللحوم ارتفعت لأعلى مستوياتها في محافظة الوادي الجديد التي تهتم بالزراعة وتربية الثروة الحيوانية، مطالبا القيادة السياسية متمثلة في محافظ الوادي الجديد بغلق باب خروج الماشية لفترة محددة، حيث يعد ارتفاع أسعار اللحوم مبنى على العرض والطلب

وأكد طليب، أن المحافظة أغلقت قبل ذلك باب خروج الماشية من المحافظة لأي محافظة أخرى جعل أسعار اللحوم تتدنى بشكل كبير ووصلت إلى أقل حد لها، مؤكدا أن الوادي الجديد تهتم بتربية الثروة الحيوانية بدرجة كبيرة لما لها من أهمية اقتصادية ومادية على مربيها.


وقال محمد المصري أحد تجار الماشية بالوادي الجديد، إن أسعار الماشية ارتفعت بشكل كبير في المحافظة بالرغم من أنها متوفرة بكثرة لدى المربيين، مؤكدا أن سبب ارتفاعها كثرة الطلب عليها من التجار خارج المحافظة وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الماشية بجميع أنحاء المحافظة ومن ثم ارتفاع أسعار اللحوم والتي تخطت 300 جنيه للكيلو الواحد.

وثمن المصري دور الدولة في مواجهة زيادة الأسعار في كافة السلع سواء الغذائية والتموينية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك بالدفع سواء بالمنافذ الثابتة والمتحركة أو بتنفيذ شوادر وقوافل غذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة الأسعار وجشع التجار.

وطالب المصري، بتوقف خروج الماشية من محافظة الوادي الجديد لمدة محددة للتصدي لهذه الفئة ومحاربة ارتفاع الأسعار بعد تواجدها بكثرة داخل الأسواق ليقل الطلب عليها بعد توافرها وبالتالي يتم تثبيت السعر لأقل مستوى كان عليه من قبل وهو 250 جنيها.


وقال ياسر محمود أحد الجزارين بالوادي الجديد، إن أسعار الماشية في ارتفاع مستمر بسبب الطلب عليها من تجار المحافظات المجاورة، ومزارعي الوادي الجديد يطالبون برفع أسعار الماشية لدينا بعد الإقبال على شراءها من تجار المحافظات الأخرى.

وطالب ياسر، بتوقف خروج الماشية لمدة شهر أو شهرين حتى يكون الغرض أكثر من الطلب وبالتالي توقف زيادة أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالمحافظة.


وتعتبر محافظة الوادي الجديد محافظة زراعية من الطراز الأول لما تتمتع به من مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة والتي يمکن أن تلعب دورا بالغا في عملية التنمية الزراعية في مصر، وتعد من أهم محافظات مصر الواعدة بالاستثمار فى المجالات المختلفة وعلى رأسها الاستثمار الزراعي

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