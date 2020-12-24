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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الجلد العقدى» يهدد الثروة الحيوانية بالوادى الجديد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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اشتكى عدد كبير من أهالي مركز الداخلة من انتشار مرض الجلد العقدي بالوادي الجديد، والذي يصيب الثروة الحيوانية وخاصة الماشية ما يؤدي إلى وفاتها في الحال.

وأكد كامل حنفي زوام من أهالي مركز الداخلة انتشار مرض الجلد العقدي بكثرة في قرى مركز الداخلة، ما أدى إلى وفاة مئات الأبقار وسط مخاوف الجميع من تهديد الثروة الحيوانية.

ويحرص المزارعون على تربية الماشية داخل منازلهم الريفية، لتدبير احتياجاتهم من منتجات الألبان واللحوم، وبيع الفائض فى الأسواق لتحقيق مصدر دخل للأسرة، حيث تعتمد المحافظة على الزراعة وتربية الأبقار بصورة كبيرة.

وأكد الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، بدء حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بداية من شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال الفرق البيطرية التي تجوب القرى والمدن، وإجراء التحصينات من خلال مقابل مادي بسيط على الرأس الواحد يتحملها المربون.

وأضاف ناجي، أنه تم توفير الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات، وصرفها لفرق التحصين لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية، وحمايتها من مرض الجلد العقدي، في ظل الانتهاء من تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

الجدير بالذكر أن مرض الجلد العقدي هو فيروس ينتقل خلال فصل الصيف للأبقار عن طريق الناموس وتظهر أعراضه على الماشية المصابة من خلال ارتفاع في درجات الحرارة وتقرحات في الجلد.

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