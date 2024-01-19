استمرار العمل بمنفذ الخضر والفاكهة وتوفير السكر بالداخلة في الوادي الجديد

أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الجمعة، باستمرار تفعيل منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أضاف رئيس مركز الداخلة، أن الوحدات المحلية توفر الخضر والفاكهة من إنتاج الصوب الزراعية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لعرضها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة تستمر في توفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بسعر مخفض وملحوظ عن السوق، حيث تم توفير كميات كبيرة من السكر والبصل، ووضعت في شنط بقالة، بحيث تحتوى الشنطة على 2 كيلو سكر و2 كيلو ونصف بصل بسعر إجمالي 100 جنيه فقط للشنطة الواحدة.

أوضح رئيس مركز الداخلة، أنه تم توزيعها على منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى وتم توزيعها على المواطنين فور وصولها للمستحقين.

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وتحسين بيئة بقرى الإسكان الاجتماعي والأوقاف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم الجمعة، حملة نظافة وتحسين بيئة بقرضى الإسكان الاجتماعى والأوقاف بمدينة موط، بناء على توجيهات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

وشملت أعمال الحملة رفع المخلفات والأتربة والقمامة والتراكمات وقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق المرور والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ونقل المخلفاتإالى الأماكن المخصصة، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

ووجه رئيس المركز باستمرار تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.