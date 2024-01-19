الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار العمل بمنفذ الخضر والفاكهة وتوفير السكر بالداخلة في الوادي الجديد

جانب من منافذ البيع
جانب من منافذ البيع

أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الجمعة، باستمرار تفعيل منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

أضاف رئيس مركز الداخلة، أن الوحدات المحلية توفر الخضر والفاكهة من إنتاج الصوب الزراعية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لعرضها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز الداخلة تستمر في توفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بسعر مخفض وملحوظ عن السوق، حيث تم توفير كميات كبيرة من السكر والبصل، ووضعت في شنط بقالة، بحيث تحتوى الشنطة على 2 كيلو سكر و2 كيلو ونصف بصل بسعر إجمالي 100 جنيه فقط للشنطة الواحدة. 

أوضح رئيس مركز الداخلة، أنه تم توزيعها على منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى وتم توزيعها على المواطنين فور وصولها للمستحقين. 

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وتحسين بيئة بقرى الإسكان الاجتماعي والأوقاف 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، اليوم الجمعة، حملة نظافة وتحسين بيئة بقرضى الإسكان الاجتماعى والأوقاف بمدينة موط، بناء على توجيهات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

وشملت أعمال الحملة رفع المخلفات والأتربة والقمامة والتراكمات وقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق المرور والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ونقل المخلفاتإالى الأماكن المخصصة، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

 ووجه رئيس المركز باستمرار تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط  لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

رئيس مركز ومدينة الداخلة منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين إنتاج الصوب الزراعية السكر والبصل

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. "الأرصاد": استمرار الارتفاعات فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 23 درجة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تبدأ من 500 جنيه.. عروض فنادق الغردقة للمصريين فى إجازة منتصف العام

سناء تخلع زوجها بعد زواج عامين: "بيلعب في مناخيره"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس