"الاستعلامات" تكشف كواليس تدخل الهيئة لتصحيح خطأ “بلومبرج”

علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تراجع وكالة "بلومبرج" وتصحيح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري.

قال رشوان، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن تراجع وتصحيح "بلومبرج" جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.

أضاف أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مسئولي وكالة بلومبرج لمطالبتهم بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة مع من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره مرة أخري.