السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وشقيقه وإصابة 2 فى حادث مرورى بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة المركزي لتلقي العلاج اللازم. 


تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شقيقين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي أثر حادث مروري.


وتبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية شمال قرية "عدن" التابعة لمركز باريس بالقرب من منطقة المنازل الريفية بالطريق الواصل بين قرية "عدن" ومركز باريس أسفر عن وفاة شقيقين وهما "أيمن طلعت أبو ضيف" 23 عامًا وشقيقه محمود، 10 أعوام ومقيمان قرية "بغداد" التابعة لمركز باريس وإصابة كل من مصطفى عبد الحكيم غانم، 30 عامًا، مقيم مدينة باريس، على محمود عبد الغفار، 29 عامًا ومقيم قرية " بغداد" التابعة لمركز باريس.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، مع وضع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز باريس بالتعاون مع وحدة مرور المركز في رفع آثار الحادث.

شقيقان مصرعهما حادث مرورى محافظة الوادي الجديد الإسعاف الحادث المصابين مستشفي الخارجة المركزي

مواد متعلقة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم.. مطالب بعدم خروج الثروة الحيوانية من الوادي الجديد

استمرار العمل بمنفذ الخضر والفاكهة وتوفير السكر بالداخلة في الوادي الجديد

تفاصيل اكتشاف عظام لزاحف بحري «الموزازور» في الوادي الجديد

الزملوط يهنئ جامعة جنوب الوادى باكتشاف "عظام الموزازور"

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد كنترول ولجان تقدير الدرجات لطلاب الإعدادية

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الزراعة بالكيلو 10

عبر "الفيديو كونفرانس".. "تعليم الوادى الجديد" تتابع انتظام الطلاب بلجان الامتحانات

بائع أواني تراثية .. اكتسب شهرة كبيرة بين السائحين في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ضحايا هوفكينز في جهاز الزمالك بعد التعاقد معه

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية..

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا