مصرع طفل وشقيقه وإصابة 2 فى حادث مرورى بالوادي الجديد

لقي شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شقيقين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي أثر حادث مروري.



وتبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية شمال قرية "عدن" التابعة لمركز باريس بالقرب من منطقة المنازل الريفية بالطريق الواصل بين قرية "عدن" ومركز باريس أسفر عن وفاة شقيقين وهما "أيمن طلعت أبو ضيف" 23 عامًا وشقيقه محمود، 10 أعوام ومقيمان قرية "بغداد" التابعة لمركز باريس وإصابة كل من مصطفى عبد الحكيم غانم، 30 عامًا، مقيم مدينة باريس، على محمود عبد الغفار، 29 عامًا ومقيم قرية " بغداد" التابعة لمركز باريس.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، مع وضع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز باريس بالتعاون مع وحدة مرور المركز في رفع آثار الحادث.