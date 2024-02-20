وكيل الصحة بالوادى الجديد يتفقد بعض المدارس لاكتشاف وعلاج فيروس c

مر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدارس الإعدادية بمدينة الخارجة لتفقد فحص طلبة الصف الأول الإعدادى ضد "فيروس C ".

ورافقته الدكتورة زينب عبدالباري، مدير عام فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد، والسيد وصفي عبدالموجود، مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار مبادرة اكتشاف وعلاج فيروس(C) بين طلبة الصف الأول الإعدادى بمدارس التعليم العام والأزهري.



وأشاد وكيل وزارة الصحة أمام الجميع بالمجهودات التي يقوم بها فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد والعاملون به أثناء تنفيذ المبادرة، والاطمئنان على تلقى جميع الطلبة للخدمات الصحية التى تشملها.

قوافل طبية وعلاجية لقرى الوادى الجديد

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، استكمال تنفيذ برنامج القوافل العلاجية المجانية بالقرى وخاصة النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه يجرى تنفيذ 8 قوافل طبية شهريًا بقرى الوادي الجديد، لتقديم خدماتها لأكثر من 5 آلاف حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان، وإحالة الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد تحقق نجاحًا كبيرًا في الكشف على المواطنين وسد العجز في جميع التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.