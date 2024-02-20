الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بالوادى الجديد يتفقد بعض المدارس لاكتشاف وعلاج فيروس c

وكيل الصحة يتفقد
وكيل الصحة يتفقد المدارس لاكتشاف فيروس c

مر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدارس الإعدادية بمدينة الخارجة لتفقد فحص طلبة الصف الأول الإعدادى ضد "فيروس C ".

ورافقته الدكتورة زينب عبدالباري، مدير عام فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد، والسيد وصفي عبدالموجود، مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار مبادرة اكتشاف وعلاج فيروس(C) بين طلبة الصف الأول الإعدادى بمدارس التعليم العام والأزهري.


وأشاد وكيل وزارة الصحة أمام الجميع بالمجهودات التي يقوم بها فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد والعاملون به أثناء تنفيذ المبادرة، والاطمئنان على تلقى جميع الطلبة للخدمات الصحية التى تشملها.

 

قوافل طبية وعلاجية لقرى الوادى الجديد 

 

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، استكمال تنفيذ برنامج القوافل العلاجية المجانية بالقرى وخاصة النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه يجرى تنفيذ 8 قوافل طبية شهريًا بقرى الوادي الجديد، لتقديم خدماتها لأكثر من 5 آلاف حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان، وإحالة الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد تحقق نجاحًا كبيرًا في الكشف على المواطنين وسد العجز في جميع التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وكيل وزارة الصحة الوادي الجديد المدارس فحص طلبة ضد فيروس C إكتشاف وعلاج فرع التأمين الصحي

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟