الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الوادي الجديد: إحالة أفراد النوبتجية بوحدة شرق بولاق للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، جولة لمتابعة انتظام العمل بوحدات بولاق وشرق بولاق وبورسعيد والثورة على الانضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة.

وأشاد “محروس” بالانضباط الإدارى وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة العامة بوحدة بولاق.

ووجه “محروس” بتوفير طبيب على وجه السرعة لوحدة الثورة، وتحويل طبيب بوحدة شرق بولاق للتحقيق، لتقصيره فى الإشراف على الأعمال بالوحدة، وتحويل جميع أفراد النوبتجية بوحدة شرق بولاق للتحقيق ونقلهم إلى الإدارة الصحية بباريس لحين انتهاء التحقيقات لعدم تواجدهم بمحل عملهم بالوحدة.

كما وجه بتحويل ممرض للتحقيق بوحدة بورسعيد لعدم ارتدائه الزى الرسمى خلال أوقات العمل الرسمية، وتحويل 2 ممرضة للتحقيق بوحدة بورسعيد لعدم تواجدهم بمحل عملهم أثناء المرور.

وكلف الدكتور رئيس قسم الاسنان بالإدارة الصحية بالخارجة لمتابعة مؤشرات عمل عيادة الاسنان بوحدة الثورة.

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