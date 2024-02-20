"تعليم الوادي الجديد" تتابع حالة طلاب سقوط مدرج السيرك

حرص المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على إجراء جولة تفقدية لعدد من المدارس المشاركة برحلة السيرك، يرافقه قيادات التعليم بالمحافظة، للمتابعات اللحظية لآخر مستجدات الأمور المتعلقة بحادث وقوع أحد مدرجات السيرك، في أثناء رحلة ترفيهية لمجموعة من المدارس امس الإثنين.

استهل وكيل التعليم جولته باستقبال طلاب مدرسة القلعة الإعدادية، منذ الصباح الباكر وبالموعد المحدد لانطلاق اليوم الدراسي.

وشارك طلاب المدرسة مراسم طابور الصباح المدرسى، وبدأت بآداء الطلاب للتمارين الرياضية والاستماع لفقرات الإذاعة المدرسية التى تضمنت نشرة الأخبار والفقرة الدينية وفقرات متنوعة ثقافية وترفيهية.

وتحدث وكيل التعليم حول مدى اهتمام القيادة السياسية بصحة وسلامة الطلاب وتوفير الرعاية لهم، وهذا ما شهدناه جميعا فور وقوع الحادث من المتابعة اللحظية والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، موجها بمواصلة عملية التعلم بكل استقرار وهدوء والجميع لن يألوا جهدا فى سبيل الحفاظ على صحة الجميع.

وفى ختام مراسم الطابور، شارك المهندس سيد طلاب المدرسة والعاملين النشيد الوطني وتحية العلم فى مشهد مهيب لحب الوطن والإنتماء إليه.

إصابة 55 طالبت في سقوط مدرج بمسرح السيرك

كان أصيب 55 طالبا في حادث سقوط مدرج مسرح السيرك المقيم بساحة الخارجة في الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

وشهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سقوط جزء من مسرح السيرك وأصيب 55 طالبًا أثناء رحلة مدرسية تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب، وخاصة الأطفال الموجودين في المكان، عقب سقوط مفاجئ لبعض أجزاء السيرك، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان، فيما استدعت حالات لنقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة دون خسائر في الأرواح.



وكيل التعليم يطمئن على الطلاب بعد حادث السيرك امس

وكيل التعليم يطمئن على الطلاب بعد حادث السيرك امس

وكيل التعليم يطمئن على الطلاب بعد حادث السيرك امس