الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خروج 46 طالبًا من مصابي "حادث السيرك" من المستشفى بالوادي الجديد

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحسن الحالة الصحية لـ٤٦ طالبًا وطالبة من المصابين بحادث السيرك وخروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا المتابعة اللحظية لحالة ٩ طلاب جاري تلقيهم الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وأشار "الزملوط" إلى أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث وإخلاء جميع المصابين من الموقع لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تم إجراء الفحوصات الشاملة لجميع الطلاب المصابين.

كما تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ يرافقها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية حالة الطلاب المصابين بالمستشفى، وقيام الأطقم الطبية بتقديم الرعاية العاجلة بالأقسام المختلفة وتقديم الدعم النفسي لأولياء الأمور المتوافدين للاطمئنان على ذويهم.

وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد: جميع طلاب حادث السيرك بصحه جيدة

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة بالدستور، أن عدد الإصابات التي نقلت إلى مستشفي الخارجة التخصصي 55 طالبًا وطالبة إثر حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بمدينة الخارجة.

وأضاف "محروس" خلال تصريحاته أن الإصابات جميعها طفيفة وسطحية وخرج منذ قليل 46 طالبًا وطالبة من المستشىي بعد إسعافهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث تم استدعاء جميع الأطباء وفرق التمريض والراحات إلى المستشفى للاستعداد الكامل فور وصول الطلاب المصابين للعمل على إسعافهم سريعًا.

وقال الدكتور بكر محمود أبو بكر مدير الطب الوقائي بالمحافظة، إنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل الطلاب البالغ عددهم 55 طالب إلى مستشفي الخارجة التخصصي.

وأضاف مدير الطب الوقائي، أنه تم التعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب بجامعة الوادي الجديد ومديرية الشؤن العلاجية ومدير الطوارئ ومدير المستشفيات.

نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين
محافظ الوادي الجديد تحسن الحالة الصحية المصابين بحادث السيرك الاطمئنان على حالتهم حالتهم مستقرة الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف إجراء الفحوصات الشاملة وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟