خروج 46 طالبًا من مصابي "حادث السيرك" من المستشفى بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحسن الحالة الصحية لـ٤٦ طالبًا وطالبة من المصابين بحادث السيرك وخروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا المتابعة اللحظية لحالة ٩ طلاب جاري تلقيهم الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وأشار "الزملوط" إلى أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث وإخلاء جميع المصابين من الموقع لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تم إجراء الفحوصات الشاملة لجميع الطلاب المصابين.

كما تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ يرافقها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية حالة الطلاب المصابين بالمستشفى، وقيام الأطقم الطبية بتقديم الرعاية العاجلة بالأقسام المختلفة وتقديم الدعم النفسي لأولياء الأمور المتوافدين للاطمئنان على ذويهم.

وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد: جميع طلاب حادث السيرك بصحه جيدة

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة بالدستور، أن عدد الإصابات التي نقلت إلى مستشفي الخارجة التخصصي 55 طالبًا وطالبة إثر حادث سقوط مدرج مسرح السيرك بمدينة الخارجة.

وأضاف "محروس" خلال تصريحاته أن الإصابات جميعها طفيفة وسطحية وخرج منذ قليل 46 طالبًا وطالبة من المستشىي بعد إسعافهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح أنه فور وقوع الحادث تم استدعاء جميع الأطباء وفرق التمريض والراحات إلى المستشفى للاستعداد الكامل فور وصول الطلاب المصابين للعمل على إسعافهم سريعًا.

وقال الدكتور بكر محمود أبو بكر مدير الطب الوقائي بالمحافظة، إنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل الطلاب البالغ عددهم 55 طالب إلى مستشفي الخارجة التخصصي.

وأضاف مدير الطب الوقائي، أنه تم التعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب بجامعة الوادي الجديد ومديرية الشؤن العلاجية ومدير الطوارئ ومدير المستشفيات.

نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين

نائبة محافظ الوادي تتطمئن على الطلاب المصابين