بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور، مؤكداَ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وأن إصابتهم طفيفة ولا يوجد أي إصابات خطيرة. كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.

وانتقلت الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ لموقع السيرك للاطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.

وقرر المحافظ غلق السيرك وإحالة الواقعة للتحقيق.

وكان قد أصيب عدد من الطلاب في حادث سقوط مدرج مسرح السيرك المقيم بساحة الخارجة في الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.



وشهد مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد سقوط جزء من مسرح السيرك وأصيب عدد كبير من الطلاب أثناء رحلة مدرسية تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب، وخاصة الأطفال الموجودين في المكان، عقب سقوط مفاجئ لبعض أجزاء السيرك، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان، فيما استدعت حالات لنقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من السيرك المقام بساحة الخارجة وإصابة عدد من الطلاب أثناء وجودهم في رحلة مدرسية، وتوجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.



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