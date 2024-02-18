فى ختام زيارته للمحافظة.. وزير الإسكان يثني على الجهود المبذولة لتطوير وتنمية الوادي الجديد

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لعرض ومناقشة أبرز المشروعات التنموية المنفذة على أرض المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ووفد الوزارة المرافق، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.

وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهود المبذولة لتطوير وتنمية المحافظة، وتوفير حياة أفضل لمواطنيها، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان بمختلف جهاتها، ومحافظة الوادي الجديد، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار بالمحافظة.

من جانبه، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، ولجهود الوزارة في مساندة المشروعات المختلفة على أرض المحافظة، مثمنًا اهتمام القيادة السياسية البالغ بتنمية المحافظة، كما وجّه الشكر لرئيس جامعة الأزهر على حسن التعاون لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وأهدى المحافظ درع المحافظة لوزير الإسكان ورئيس جامعة الأزهر، تقديرًا لجهود التعاون.