وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مبانى المدينة الجامعية بجامعة الوادى الجديد

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة الوادي الجديد المبنيين رقمى "6 - 7"، على مساحة 1000 م2 للدور الواحد، وبارتفاع 5 طوابق، لسكن الطلاب والطالبات بجامعة الوادي الجديد، اللذين تم تنفيذهما من خلال الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلًا فى جهاز تعمير الوادي الجديد.

وتفقد الوزير والمحافظ، الغرف السكنية بالمدينة، والتي تضم ١٦٠ غرفة تتسع لـ٤٨٠ طالبًا، بالإضافة إلى غرف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وقاعة طعام وصالة ألعاب رياضية و٣٠ دورة مياه بكل مبنى. حيث أشادوا بجهود جهاز التعمير في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة وفي مقدمتها مشروعات الطرق القومية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية.

الجزار والزملوط يتفقدان منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقهم ضيوف المحافظة، بتفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، والتي تم تنفيذها على مساحة ١٣٠ فدانا كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث تفقدوا مقر مبنى المديريات الخدمية، والتقوا بالعاملين المنتقلين للعاصمة، كما تفقدوا المدينة الرياضية الملحقة ومقر بنكي مصر والأهلي المصري، وأشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ واشتمال المشروع على كل الخدمات الحكومية والإدارية بمقر واحد.

وخلال الجولة تفقد الجزار مشروع المنزل البيئي الفائز بالمركز الأول بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

الجزار والزملوط يفتتحان مبني المدينة الجامعية

الجزار والزملوط يفتتحان مبني المدينة الجامعية