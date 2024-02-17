السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زراعة الوادى الجديد تنفذ ندوتين حقليتين عن القمح والنخيل

جاتب من الندوات
جاتب من الندوات

قامت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ ندوتين حقليتين بإدارة باريس ودرب الأربعين عن محصول القمح والفول البلدي والنخيل، استمرارًا لأنشطة وفعاليات القطاع الزراعي، وبالتعاون مع البحوث الزراعية، تحت رعاية مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، برئاسة المهندس سمير عبداللطيف، مدير الإدارة الزراعية بباريس.

وقد حاضر فيهما الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، والدكتور عماد فودة، من المعمل المركزي للنخيل، وذلك بحضور المهندس أحمد صابر، مشرف زراعي بقرية بغداد وجورمشين ٧، ولفيف من المشرفين والمزارعين.

وتحدث الدكتور عماد فودة، من المعمل المركزي للنخيل، عن الممارسات الزراعية الصحيحة للنخيل وكيفية الاهتمام بها وتنفيذها بطريقة صحيحة لزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل.

وتحدثت الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، عن الأهمية الاقتصادية لمحصول القمح والفول البلدى، وكذلك التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول، وتم توصية المزارعين بالاهتمام بزراعة محصول القمح كواجب وطنى على كل مزارع، لأنه محصول استراتيجى، وكذلك الاهتمام بالتسميد ومكافحة الحشائش في هذه المرحلة.

مديرية الزراعة الوادي الجديد ندوتين حقليتين محصول القمح لأنشطة وفعاليات القطاع البحوث الزراعية الممارسات الزراعية الصحيحة

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