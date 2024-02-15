الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعقد الموتمر الثالث لكلية الطب بعنوان "الجديد فى الطب"

جانب من المؤتمر بجامعة
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد

نظمت كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، اليوم الخميس وعلى مدار يومين المؤتمر السنوي الثالث لكلية الطب بعنوان "الجديد فى الطب " وذلك بقاعة مركز الإختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.


تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور أحمد كمال، والدكتور محمد خلف، والدكتور ياسر الناقر، نواب رئيس المؤتمر والدكتور محمد فاروق، سكرتير المؤتمر.

 

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأطقم الطبية بقطاع غزة ثم تحدث الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر قدم فيها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة لدعمه للمؤتمر الثالث  لكلية الطب مرحبًا بضيوف المؤتمر من أساتذة كليات الطب بجامعات مصرنا الحبيبة على مشاركتهم الفاعلة فى المؤتمر وإثراء جلسات المؤتمر في التخصصات الطبية المختلفة وكيفية إجراء أبحاث علمية طبقا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة ومتوافقة مع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020.
 

وألقى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد كلمة قدم فيها التحية للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى ورئيس المؤتمر وللسادة ضيوف المؤتمر من مختلف كليات الطب على مشاركتهم فى المؤتمر الثالث لكلية الطب مؤكدا على دور هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والاطباء فى القطاع الطبى بالوادى الجديد للتعرف على الجديد فى الطب.
 

وفى كلمة الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة قدم الشكر لضيوف الجامعة من مختلف كليات الطب المشاركة فى فاعلبات الموتمر العلمى الثالث لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد.
 

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر العلمى الثالث يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الوادي الجديد وبما يعزز كفاءة القطاع الطبي فى المستشفيات الجامعية بدعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

وقام الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتكريم الحاصلين على الدبلومة المهنية في التعليم الطبي من أعضاء هيئة تدريس كلية طب الوادي الجديد والأوائل والمتفوقين علميا من الفرقة الأولى والثانية بكلية الطب.


وقال الدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر، أن المؤتمر شهد عرض لعدد من الأوراق البحثية لعدد من طلاب الكلية والكليات المشاركة فى فاعليات المؤتمر.

جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جانب من المؤتمر بجامعة الوادى الجديد
جامعة الوادي الجديد المؤتمر السنوي الثالث الجديد فى الطب الاختبارات الالكترونية دقيقة حداد شهداء الأطقم الطبية بقطاع غزة البحوث الطبية الإكلينيكية للنهوض بالخدمات الطبية

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