وكيل تعليم الوادي الجديد: تنظيم مجموعات مدرسية بأجر رمزي للتخفيف عن أولياء الأمور

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية، لقاءً موسعًا مع قيادات تعليم بالمحافظة من مديري ووكلاء الإدرات التعليمية، الإدارات النوعية، موجهو العموم والأوائل بالمديرية.

بدأت فعاليات اللقاء بالثناء على منظومة العمل المتميزة التي شهدها الفصل الدراسي الأول والتي تكللت بالنجاح والسداد للجميع، وناقش وكيل التعليم بالوادي الجديد، مع الحضور مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية:

- أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج وعليه؛ جرى الإعلان في المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية لاطلاع الطالب عليها وتحقيق الاستفادة منها.

- تم تكليف موجهي العموم والأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها أمام الطلاب، وإعداد تقارير بمدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها وتجهيز تقارير أسبوعية في هذا الشأن.

- تنظيم مجموعات الدعم المدرسي في جميع الإدارات التعليمية بأجر رمزي للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والاستعانة بالمعلمين ذوي الكفاءة والخبرة.

- ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال الاحتفال بالأعياد القومية وتنظيم الرحلات إلى المشروعات القومية للدولة.

إعلان الدفعة الثانية بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

- جرى الإعلان عن الدفعة الثانية من مبادرة (1000) مدير مدرسة؛ لانتقاء الأكفأ ممن يمتلكون رؤية وأدوات التطوير، مع إمكانية الاستعانة بمديرين الدفعة الأولى في تبادل ونقل خبراتهم في تجهيز واستعداد المرشّحين للدفعة الثانية.

- استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة معنية بالتواصل مع المديريات والإدارات والمدارس، للتعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسجيل ردود الفعل حولها، لوضعها في الاعتبار والبناء عليها.

- الموقف النهائي من الزي الموحّد للمعلمين في جميع الإدارات التعليمية.

- تكثيف المتابعات الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام المعلّمين في الحضور.

- تقارير الموجّهين العموم والأوائل بالمديرية والإدارات التعليمية ومناقشة أخر مستجدات سير العمل.

- تقديم كل سبل الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " باعتبارها أحد أهم مشروعات الحياة الاجتماعية.

- تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة الإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس

- انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وتقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس.

- جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتهم.

- نسبة توريد الكتب المدرسية للإدارات وتوزيعها على المدارس بلغت 100% وجرى تسليمها الطلاب.

- تكثيف المتابعة لأعمال صيانة المدارس وأن يُبلِغ مسؤول الصيانة بالمدارس عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.