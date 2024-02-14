"شباب ورياضة الوادي الجديد" تحصد برونزية بطولة مشروع البطل الأوليمبي

أعلن السيد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن اللاعب وجدي ماهر فاز بالميدالية البرونزية، بفعاليات المشروع القومي "الموهبة والبطل الأولمبي"، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، كما حقق اللاعب أبو بكر محمد سعيد، المركز التاسع، في نفس الوزن.

وهنأ شوقي اللاعبين المشاركين من أبناء محافظة الوادي الجديد تقديرًا لتفوقها، ودعمًا لموهبتها، من المشاركة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، ممثلة في إدارة الآداء الرياضي، فعاليات المشروع القومي "الموهبة والبطل الأولمبي"، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

أقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 25 لاعبا من الناشئين، لينتقى منهم العناصر المميزة ليكونوا النواة الأولى في مشروع البطل الأوليمبي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز فى مختلف مراحل المنافسة، تحت 20،17،15 سنه، في رفع الأثقال.

تفاصيل المشروع القومي للبطل الأوليمبي

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، على أيدي مدربي المشروع الكابتن عبد الكريم عبد الوهاب، والكابتن أحمد عبد الوهاب شتوى، والدكتور محى حسين ملوي.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يخرج سنويا أبطال في ألعاب المصارعة والملاكمة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة والإسكواش وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع بدأ تفعيل نشاطه منذ عام 2018، ونجح في تخريج دفعات حصلت على بطولات وميداليات ذهبية.