الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تحصد برونزية بطولة مشروع البطل الأوليمبي

جانب من المسابقه
جانب من المسابقه

أعلن السيد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن اللاعب وجدي ماهر فاز بالميدالية البرونزية، بفعاليات المشروع القومي "الموهبة والبطل الأولمبي"، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، كما حقق اللاعب أبو بكر محمد سعيد، المركز التاسع، في نفس الوزن.

وهنأ شوقي اللاعبين المشاركين من أبناء محافظة الوادي الجديد تقديرًا لتفوقها، ودعمًا لموهبتها، من المشاركة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، ممثلة في إدارة الآداء الرياضي، فعاليات المشروع القومي "الموهبة والبطل الأولمبي"، والتي أقيمت في مدينة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

أقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 25 لاعبا من الناشئين، لينتقى منهم العناصر المميزة ليكونوا النواة الأولى في مشروع البطل الأوليمبي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز فى مختلف مراحل المنافسة، تحت 20،17،15 سنه، في رفع الأثقال.

تفاصيل المشروع القومي للبطل الأوليمبي 

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، على أيدي مدربي المشروع الكابتن عبد الكريم عبد الوهاب، والكابتن أحمد عبد الوهاب شتوى، والدكتور محى حسين ملوي.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يخرج سنويا أبطال في ألعاب المصارعة والملاكمة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة والإسكواش وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع بدأ تفعيل نشاطه منذ عام 2018، ونجح في تخريج دفعات حصلت على بطولات وميداليات ذهبية.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد المشروع القومي الموهبه والبطل الأولمبي الاتحادات الرياضية العناصر المميزة النواة الأولى الميدالية البرونزية

مواد متعلقة

"آداب الوادي الجديد" تنظم المنتدى الثقافي لقسم اللغة العربية

وكيل "صحة الوادى الجديد" يتفقد سير العمل بوحدة المناظير فى مستشفى حميات الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقى مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية

"بيطري الوادي" ينظم قافلة مجانية لمدة 5 أيام

5 مدارس ثانوية تتنافس على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

"تعليم الوادى الجديد" يبدأ تلقي طلبات الراغبين فىيالالتحاق بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

"تعليم الوادى الجديد" يستقبل لجنة وزارية لتقييم الفرق الكشفية

موسم الخير.. بدء ظهور أكواز طلع النخيل بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

"الداخلية" تكشف حقيقة هروب إعلامى من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة