الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقى مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، يرافقه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، مجلس الآباء والامناء والمعلمين بقطاع تعليم المحافظة برئاسة الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وسمير طاهر ومنصور شاذلي أحد أعضاء المجلس.

وجرى عقد اجتماع موسع شهده كل من نائب رئيس المجلس، ومديرى الإدارات التعليمية، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين وأعضاء المجلس، وتوجيه عام التربية الإجتماعية.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة مجموعة من الإنجازات الهامة التى شهدها  قطاع تعليم المحافظة والتى جاءت نتاج  الجهود المبذولة والتعاون بين الجميع للإرتقاء بمنظومة العمل ومنها مرور امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأمن وسلام.

 وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور الهام والحيوى لمجلس الأمناء، فى دعم وخدمة المنظومة التعليمية والعمل على استقرارها.

وجرى مناقشة إنجازات مجلس الأمناء ودعمه الدائم للمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، وكذا تم فتح باب الحوار حول مجموعة من المقترحات والقضايا الهامة التى تخص العملية التعليمية، طرحها أعضاء المجلس ممثلى الإدارات التعليمية المختلفة  منها: 
_ أهمية البرامج التدريبية والتى تنظمها الوزارة مع الجهات المعنية للمعلمين واكسابهم العديد من المهارات والمعارف.
_  تشجيع  الأنشطة التربوية المختلفة وصقل وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين وتسليط الضوء على الطلاب المتفوقين بشتى المجالات.
_ يتم عقد لقاءات دورية للمجلس بجميع الإدارات التعليمية للوقوف عن قرب على جميع الآراء والمقترحات من أجل منظومة تعليمية متميزة.

_ تقديم كافة سبل الدعم لمعلمى المحافظة فى جميع الإدارات التعليمية. 
فضلا عن حصر مجموعة من المشكلات والمعوقات التى قد تعرقل العمل والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها على الفور.
هذا وشهد اللقاء تفاعل إيجابى من جميع الحضور والخروج بتوصيات من شأنها النهوض والإرتقاء بالعملية التعليمية

وكيل التعليم الوادي الجديد مجلس الآباء والأمناء قطاع تعليم المحافظة الإنجازات الهامة للدور الهام والحيوى لمجلس الأمناء دعم وخدمة المنظومة التعليمية

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