موسم الخير.. بدء ظهور أكواز طلع النخيل بالوادي الجديد

أكد الدكتور يوسف دياب الباحث بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل بمركز الداخلة التابع للبحوث الزراعية في الوادي الجديد، أن بعض النخيل بدأ في استخراج أكواز الطلع تمهيدًا لبدء عملية التلقيح السنوي والتي تتم بعد الخروج الكامل للأكواز وبدء ظهور الطلع بداخله.

وحذر "دياب" المزارعين بفحص أكواز الطلع المذكر قبل بدء عملية التلقيح بعد العثور على بعض يرقات سوسة النخيل الحمراء داخل أكواز الطلع قبل عملية التلقيح في إحدى مزارع النخيل بالمحافظة، مؤكدًا فحص أكواز الطلع بواسطة خبراء النخيل ومهندسي الإرشاد والزراعيين ومقاومتها جيدًا عن طريق الحرق في أماكن خالية من الكتل السكنية وبعيدًا عن المزارع أو دفنها في جورة بعيدًا عن المزارع لعدم انتقالها مرة أخرى.

دور الدولة لمواجهة سوسة النخيل ومضاعفة الانتاج

وثمن "دياب" دور الدولة متمثلة في وزارة الزراعة والمكافحة لإعداد خطة محكمة لمقاومة سوسة النخيل التي تهدد انتاج التمور والبلح بمحافظة الوادي الجديد بإعداد فرق مدربة على مكافحة سوسة النخيل تحت رعاية الدكتور نبيل حنفي مساعد محافظ الوادي الجديد لسوسة النخيل والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بالوادي الجديد.



وأوضح أن مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أجرت اختبارات لـ"حاقني النخيل" لمواجهة السوسة الحمراء بعد تقدم 15 شخصًا للعمل في القطاعات الزراعية المختلفة بأجر يومي ضمن مبادرة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وبحث محافظ الإقليم إمكانية قيام معهد بحوث الإلكترونيات بعلاج النخيل من آفة سوسة النخيل الحمراء والتي تعد من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، وذلك باستخدام جهاز تم ابتكاره داخل المعهد، للتخلص من الآفة بالموجات الكهرومغناطيسية، حيث بدأ تنفيذ التجربة بإحدى المزارع بالوادي الجديد، واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.



طريق التلقيح الجيد للتأكد من اتمام العملية

وأكد الدكتور يوسف دياب، أن النخيل يعد من الأشجار أحادية الجنس أو الثنائية المسكن أى أن الأزهار المذكرة والمؤنثة لا توجد على نفس الشجرة، فهناك نخل ذكرى ونخل أنثوى، لذا من الضرورى أن يتدخل الإنسان في الوقت المناسب، حيث إن نتائج التلقيح الطبيعي عن طريق الرياح أو الحشرات غالبا ما تكون ضعيفة إلى حد ما، مؤكدًا أن التلقيح بواسطة جهاز الرش الهوائي الذي يحقق افضل النتائج حتي الان، حيث يتم وضع بودرة اللقاح في الجهاز ورشها بواسطة الجهاز إلى أكواز الطلع المؤنث للتأكد من اتمام عملية التلقيح.

وأضاف أنه تتم عملية التلقيح بنقل حبوب اللقاح من النخيل المذكر إلى المؤنث، حيث تتم علمية الإخصاب وتكوين الثمار، وتعتبر عملية التلقيح من أهم العمليات الأساسية للحصول على إنتاج وفير، وأنسب موعد للتلقيح هو بعد انشقاق الغطاء الخارجي لطلع مباشرة ولفترة لا تزيد على 3-4 أيام وقد تمتد في بعض الأصناف إلى أسبوع.

وتحتل زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، الصدارة بين المحاصيل الزراعية الأخرى بكل مراكز المحافظة الخمسة، لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة في السوق المصرية والعالمية، حيث تُعد زراعة النخيل أحد المشروعات الاستثمارية الواعدة في المحافظة، وتجود زراعته في الأراضي الرملية والطينية المتواجدة بكثرة بجميع أراضي المحافظة.