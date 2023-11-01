الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء موسم زراعة النخيل بالوادي الجديد (صور)

زراعة النخيل
زراعة النخيل

تعد زراعة النخيل إحدى المشروعات الاستثمارية الواعدة في محافظة الوادي الجديد، حيث تجود زراعته في الأراضي الرملية والطينية المتواجدة بكثرة بجميع أراضي المحافظة، وبلغ عدد نخيل في الوادي الجديد 3.8 مليون نخلة، وحجم الإنتاج السنوي حوالي 175 ألف طن من التمور أغلبها من التمر السيوى أو الصعيدي بإجمالى 125 ألف طن سنويًا.

وقال الدكتور خضر محمود، خبير بمركز بحوث الصحراء وزراعة النخيل بالوادي الجديد، إن زراعة النخيل تجود في أراضي الوادي الجديد الرملية والطينية المتفككة، حيث يتم حفر الجور بعمق متر تقريبًا ويوضع أسفلها رمال صفراء ناعمة وتوضع الفسيلة في الجورة وردمها أيضًا بالرمال الصفراء الناعمة ويتم كبسها بالقدم حتة تغطي جذعها جيدًا ويتم سد المسام نهائيًا لعدم تعرض الجذور للهواء.

وأكد الدكتور خضر، أنه يتم رش الجذوع بمبيدات حشرية لعدم تعرضها للنمل أو الحشرات للجذوع في بداية الزراعة، مؤكدًا أن أفضل وقت لغرس فسائل النخيل فصل الربيع، والأشهر الأولى من فصل الشتاء، حيث يتم غرس الفسائل وتلف بقش الأرز لحمايتها من شدة حرارة الشمس، وتروى يوميا في الصباح الباكر ولمدة 40 يومًا.

وأضاف أنه من الشروط الواجب توافرها قبل زراعة فسائل النخيل ألّا يقلّ عمر فسيلة النخيل عن ثلاث سنوات، ووزن الفسيلة يصل إلى حوالي العشرين كيلو وجذورها قوية ومتينة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تؤخذ الفسيلة من شجرة نخيل ذات نوعية جيدة وخالية من الأمراض.

زراعة النخيل في الوادي الجديد

من جهته، أكد الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة وفرت الأسمدة الأزوتية الخاصة بتسميد النخيل وخاصة في موسم زراعة الفسائل، فضلًا عن توفير كميات المبيدات لمقاومة النمل والحشرات التي تهدد فسائل النخيل في مرحلة النمو.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن مبادرة زراعة نخيل البلح والتى أطلقها رئيس الجمهورية فى 12 يناير 2019 تستهدف الوصول إلى 5 ملايين نخلة بعد نجاح مبادرة زراعة النخيل الرئاسية في تحقيق طفرة في أعداد النخيل.

زراعة النخيل المشروعات الاستثمارية محافظة الوادي الجديد التمر السيوى فسائل النخيل توفير الأسمدة الأزوتية

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