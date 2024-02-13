"بيطري الوادي" ينظم قافلة مجانية لمدة 5 أيام

نظمت الإدارة البيطرية بالداخلة التابعة مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، قافلة طبية بيطرية مجانية لمدة 5 أيام بقري مركز الداخلة بناء على توجيهات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور عمر عبد الغني مدير الإدارة البيطرية بالداخلة، والدكتور سعد غانم رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة.

وأكد الدكتور عمر عبد الغني مدير الإدارة البيطرية بالداخلة على أهمية تلك القوافل ليس فقط في تقديم العلاج وإنما في زيادة الوعي بكيفية الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تعد مورد رزق لعدد كبير من أهل القرية، وتستهدف القرى والمناطق النائية، ضمن خطة مديرية الطب البيطري للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بقرى الوادي الجديد.

وأكد الدكتور سعد غانم رئيس قسم المجازر بإدارة الطب البيطري مركز الداخلة، أن القافلة ستقوم بفحص وعلاج الطيور والمواشي لصغار المزارعين والمربين مجانا وإقامة ندوات ارشادية لخدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

التحفظ على لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، من ضبط انثي بقري دون السن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على الذبيحة بأكملها بتوجيهات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد.

يأتي هذا في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي للحفاظ على صحة المواطنين وبتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه بناء على بلاغ يفيد بذبح خارج المجازر بمنطقة السبط البحري توجه الدكتور عمرو محمود احمد عطية مدير إدارة المجازر والتفتيش الى مكان البلاغ وتم ضبط انثي بقري دون السن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على ٦٠ كيلو لحوم، ٢٠ كجم احشاء داخلية، ٢٠ كجم كوارع وعظام، ١٤ كجم رأس.

وتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة للاطلاع والتصرف.