"تعليم الوادى الجديد" يبدأ تلقي طلبات الراغبين فىيالالتحاق بمبادرة "1000 مدير مدرسة"

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، انه وفق التعليمات الواردة تم فتح باب التقدم للإلتحاق بالدفعة الثانية لمبادرة 1000 مدير مدرسة لتأهيل وتدريب المعلمين لتولى منصب مدير مدرسة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور حنان مجدى نائب المحافظ.

شروط المسابقة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن شروط التقدم للإلتحاق بالمبادرة والتى تضمنت

- السن من 35: 45 سنة

- أن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة

- أن يكون المتقدم حاصل على تقييم الآداء بدرجة كفء لمدة 3 سنوات، وعدم الحصول على أى جزاءات على الإطلاق.

- أن يكون لائق ( صحيا وبدنيا ) وخالى من أى أمراض مزمنة.

- لديه مهارات استخدام الحاسب الآلى والانترنت وبرامج Microsoft.

- أن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

- لديه ثقافة عامة ومتنوعة فى الإدارة، والقيادة.

- لديه رؤيا واتجاهات للتطوير الادارى

- ملبيا احتياجات المجتمع المحلي تربويا

- لديه اتجاهات وقيم ايجابية.

المستندات المطلوبة



- طلب التقدم للاعلان باسم السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد

- شهادات المؤهلات العلمية معتمدة صورة طبق الأصل

- بيان حالة الكترونى معتمد وبيان حالة ورقى معتمد، والتسلسل الوظيفى

- آخر ثلاثة تقارير كفاية قبل الإعلان.

- إفادة من الشئون القانونية بعدم حصول المتقدم على أى جزاءات نهائيا.

- صورة من كروت 100 مليون صحة وفيروس (c) وتطعيمات ضد فيروس كورونا.

- صورة طبق الأصل معتمدة من قرار شغل المتقدم لوظيفة وكيل مدرسة بالتسكين

- السيرة الذاتية والانجازات

- صورة شخصية

- صورة الرقم القومى

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- رقم التليفون

- مقترح رؤيا التطوير الإدارى

يقدم الطلب باسم السيد مدير مديرية الاربية والتعليم بالمحافظة فى موعد غايته 7 أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء 13 /2/ 2024 مرفق به المستندات المطلوبة باليد وشخصيا، ولن يلتفت لأى طلبات ترد عن طريق البريد أو بعد الموعد المحدد.