الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالوادى الجديد يوجه بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد بعض المدارس

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، مع أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثانى 2023/ 2024 م.

وتضمنت الجولة ملحق مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية مع أول أيام دخوله الخدمة، مدرسة صلاح الدين الإعدادية، المدرسة الرسمية المتميزة للغات.
 

وشارك وكيل التعليم طلاب المدارس مراسم طابور الصباح المدرسى وأداء النشيد الوطني وتحية العلم، مهنئًا الجميع ببداية الفصل الدراسى الثانى مع أطيب الأمنيات بتحقيق أفضل النتائج والتفوق والنجاح لطلاب المحافظة.

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب، والاطمئنان المستمر على إجراءات الأمن والسلامة وجعل البيئة المدرسية جاذبة وممتعة لقضاء وقت طيب خلال اليوم الدراسى.

وشدد وكيل التعليم على متابعة حضور وانتظام الطلاب ورصد الغياب بشكل يومي، واتخاذ اللازم مع من يتجاوز نسب الغياب المقررة.

وأعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الجاهزية والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثانى الأحد 11 فبراير 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وكيل التعليم يعقد اجتماعات ولقاءات لمتابعة سير العمل 

 

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية، للاطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثاني، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة وتجميل وتزيين المدارس، مشيرًا إلى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوزيع الأدوار، والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

وكيل التعليم الوادي الجديد اول ايام الدراسه للفصل الدراسي الثاني تحقيق أفضل النتائج التفوق والنجاح

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

بعد إخطار "الداخلية" بوفاتها.. البرلمان يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟