وكيل التعليم بالوادى الجديد يوجه بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، مع أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثانى 2023/ 2024 م.

وتضمنت الجولة ملحق مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية مع أول أيام دخوله الخدمة، مدرسة صلاح الدين الإعدادية، المدرسة الرسمية المتميزة للغات.



وشارك وكيل التعليم طلاب المدارس مراسم طابور الصباح المدرسى وأداء النشيد الوطني وتحية العلم، مهنئًا الجميع ببداية الفصل الدراسى الثانى مع أطيب الأمنيات بتحقيق أفضل النتائج والتفوق والنجاح لطلاب المحافظة.

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب، والاطمئنان المستمر على إجراءات الأمن والسلامة وجعل البيئة المدرسية جاذبة وممتعة لقضاء وقت طيب خلال اليوم الدراسى.

وشدد وكيل التعليم على متابعة حضور وانتظام الطلاب ورصد الغياب بشكل يومي، واتخاذ اللازم مع من يتجاوز نسب الغياب المقررة.

وأعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، الجاهزية والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثانى الأحد 11 فبراير 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وكيل التعليم يعقد اجتماعات ولقاءات لمتابعة سير العمل

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية، للاطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثاني، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة وتجميل وتزيين المدارس، مشيرًا إلى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوزيع الأدوار، والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.