وكيل تعليم الوادي يوجه مدراء المدارس بتوفير بيئة تعليمية جاذبة

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم، اجتماعا موسعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري مدارس المراحل المختلفة عبر شبكة الفيديو كونفرانس للاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بحضور مجموعة من قادة التعليم بالمحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

واستهل اللقاء بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في المجال التعليمي للتعاون المثمر والملموس في نجاح المنظومة التعليمية على أرض المحافظة، موجها الجميع بمواصلة العطاء والإخلاص للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام. واستعرض وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأصدر وكيل التعليم مجموعة من التعليمات والتوجيهات الهامة التي من شأنها بداية قوية لفصل دراسي منضبط دون مشكلات أو عوائق، منها تكثيف المتابعات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس ومتابعة العملية التعليمية. وفي حال وجود أي مشكلات يتم وضع الحلول المناسبة على الفور، كما توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم النفسي والمعنوي. كما تشجيع استماع مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم، إضافة إلى آراء المعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع الحلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى الثقافي للطلاب، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن لديهم.

وفي ختام اللقاء، استمع وكيل التعليم بالمحافظة إلى عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور وناقشها، موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود، وهو تخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.