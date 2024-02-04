الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" ينظم برنامج تدريبى للمعلمين لنشر ثقافة البحث العلمى

المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز

كشف المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنظيم برنامج التدريبى لمعلمى إدارة الخارجة التعليمية، لنشرثقافة البحث العلمى لطلاب التعليم قبل الجامعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ويأتى ذلك بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع  بأسيوط وإدارتى الوسائل التعليمية والتطوير التكنولوجى بالمديرية.  
 

ويهدف البرنامج إلى صقل وتنمية مهارات المستهدفين فى رعاية الطلاب المبتكرين فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم  على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمى وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.

 

عبر تقنية الفيديو كونفرانس: وكيل التعليم يتابع تدريب أسرة المواد الفلسفية 

 وتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات تدريب موجهى ومعلمى المواد الفلسفية الخاص بموضوع الموازنة التشاركية المضاف لمادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى (عام _ فنى )، وذلك بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
المهندس سيد عبد العزيز
وكيل التعليم الوادي الجديد تنظيم برنامج التدريبى التطوير التكنولوجي أسس علمية حديثة الخارجة التعليمية وزير التربية والتعليم محافظ الوادي الجديد

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