انقطاع المياه في عدة مناطق بمركز الخارجة إثر عطل بمحطة الصرف الرئيسية

أكد السيد جهاد متولى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، اليوم الجمعة، انقطاع المياه نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية بالمحافظة.

حيث شهدت أحياء مدينة الخارجة بالوادي الجديد، انقطاع مياه الشرب اليوم الجمعة، وفوجئ الأهالي الانقطاع المفاجئ للمياه في الخطوط المختلفة بالأحياء.

انقطاع المياه المفاجئ نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية

وقال رئيس مركز الخارجة، إن انقطاع المياه المفاجئ نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية، حيث تم وقف تشغيل محطات مياه أحياء 25 يناير، والمنطقة الصناعية، والحزب، والخارجة 12، والقلعة، والمروة، وذلك لضمان القدرة على إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطات المياه من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جمع القمامة ورفع الأتربة ونقلها بعيدا عن الكتل السكنية

وفي سياق متصل، أعلن السيد جهاد متولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة يواصل العمل بالشوارع الرئيسية والميادين والأحياء السكنية وجمع القمامة ورفع الأتربة ورفعها بعيدا عن الكتل السكنية.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالخارجة يستقبل المواطنين يوميا لسداد متحصلات الدولة من إيجار ونظافة وغيرها، وتم الدفع بسيارات مخصصة التحصيل الخاصة بالمركز بالأحياء السكنية والوحدات القروية؛ لضمان سرعة وسهولة تحصيل المتأخرات وحق الدولة.

أسواق ومنافذ لبيع السلع الغذائية الخضر والفاكهة

وأكد رئيس المركز والمدينة، أنه تم تنفيذ شوادر ومنافذ كبرى بالميادين العامة لعرض السلع الغذائية والتموينية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلا عن المنافذ المتحركة بالقرى المحرومة والنائية والبعيدة، كما سيتم تنفيذ معارض "أهلا رمضان" خلال أيام لتواجد كافة السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.



وأضاف المتولي، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع كسوق مفتوحة للمواطنين لعرض منتجاتهم وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة، وهو ما لاقى إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة على منتجات الألبان والدواجن والخضر والفاهمة واللحوم والأسماك، والتى يتم طرحها بأسعار تنافسية للمواطنين.