الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادى الجديد" يعلن نتائج مسابقتى نشرة الأخبار المصورة والقصة القصيرة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقتى نشرة الأخبار المصورة القصة القصيرة على مستوى المديرية للعام الدراسى 2023_2024م.
 

وخلال متابعته مع لجنة التقييم المشكلة برئاسة موجه عام الصحافة وأعضائها موجهى عموم الحاسب الآلي واللغة العربية بالمديرية وموجهى أول الصحافة بإدارات الخارجة والداخلة وباريس، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

 

وأكد وكيل التعليم، أنه وفق تحليل استمارات التقييم أسفرت النتائج عن: 
مسابقة نشرة الأخبار المصورة: 
 المرحلة الثانوية: 
فاز بالمركز الأول لفريق إدارة الداخلة التعليمية (تعليم فنى) ويشارك بتصفيات الجمهورية.
وفاز بالمركز الثانى فريق إدارة بلاط التعليمية( تعليم ثانوى عام). 
وفاز بالمركز الثالث فريق ادارة الخارجة التعليمية (تعليم ثانوى عام).

ثانيا المرحلة الإعدادية: 
فاز بالمركز الأول والأول مكرر والمشارك بتصفيات الجمهورية: 

فريق إدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول، وفريق إدارة باريس التعليمية (الأول مكرر).
 

وتحدث وكيل التعليم، أنه بالنسبة لمسابقة القصة القصيرة جاءت النتائج كما يلى: 
فاز بالمركز الأول والأول مكرر للمرحلة الابتدائية، مدرسة المكس القبلى الابتدائية _ إدارة باريس التعليمية، ومدرسة أبو خالد الابتدائية _ إدارة الخارجة التعليمية ويشاركون بتصفيات الجمهورية، وفاز بالمركز الثانى مدرسة الصديق الابتدائية _ إدارة الداخلة التعليمية.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية:

فاز بالمركز الأول والأول مكرر مدرسة الفتح الاعدادية _ إدارة الداخلة التعليمية، مدرسة الشهيدة دعاء _ إدارة الخارجة التعليمية ويشاركون بتصفيات الجمهورية، والمركز الثانى مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى _ إدارة الفرافرة التعليمية.

بمسابقة القضية الفلسطينية: طالبة بالوادى الجديد تحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية 
 

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فوز الطالبة رولا عادل منصور من مدرسة القصر الإعدادية التابعة؛ لإدارة الداخلة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة أجمل قطعة عن القضية الفلسطينية التى نفذها توجيه عام الاقتصاد المنزلى وفق خطة عمل الإدارة المركزية  للفصل الدراسى الأول.

وتحدث وكيل التعليم أن الطالبة نجحت فى الفوز بهذا المركز بعد أن تقدمت بعمل فنى متميز عن الأقصى باستخدام خامات البيئة.
ووجه المهندس سيد خالص التهنئة للطالبة رولا وأسرتها الكريمة، مثمنا مجهودات جميع المعنيين بالعمل وحرصهم على دعم طلاب المحافظة للمشاركة بالمسابقات المختلفة، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وكيل التعليم الوادي الجديد مسابقتي نشرة الأخبار المصورة القصة القصيرة يشارك بتصفيات الجمهورية

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