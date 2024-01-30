الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الداخلة" ينظم احتفالية بعيد الشرطة وثورة 25 يناير (صور)

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية بعيد الشرطة الثاني والسبعين وثورة ٢٥ يناير اليوم الثلاثاء، تخللها ندوة تثقيفية والعديد من الفعاليات التي واكبت هذه المناسبة، ضمن برنامج حافل لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار " عيد الشرطة..عطاء.. تضحية.. وفاء بالعهد"، إدراكا منها لأهمية دور الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار الوطن 

شارك في الاحتفالية لواء متقاعد أحمد عبد المنعم، ومدير عام ادارة الأوقاف بمركز الداخلة الشيخ أشرف نمر، ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق الدكتور عبدالله سفينة، وحضرها عدد من قيادات الجيش والشرطة السابقين، وقيادات تنفيذية وطبيعية، وقيادات حزبية، وأبناء وأسر شهداء الشرطة بمركز الداخلة، ورجال دين من ادارة الأوقاف والكنيسة.
 بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وافتتح الاحتفالية مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور، مشيرا الى أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية يواكب ذكرى هامة وغالبة على نفوسنا جميعا تجسدت في موقعة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ التي قدم فيها رجال الشرطة أسمى آيات التضحية دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن هذا الاحتفال يذكرنا كذلك بدور شهداء قوات الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في هذه المعركة وخلال مسيرة قوات الشرطة الحافلة في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب. 
وتناولت الندوة التثقيفية التي نظمت ضمن فعاليات الاحتفالية، أهمية حب الوطن كفطرة فطرنا عليها الله وغرست في كل نفس ودائما ما يترجمها المصريون في العديد من المناسبات التي قدمت أروع الأمثلة أمام العالم أجمع في حب الوطن والدفاع عن مصالحه ومجابهة كافة التحديات، مؤكدة على أهمية الوقوف الى جانب البلاد مهما كانت الظروف التي نمر بها.
 وبينت الندوة أن احتفال مصر بكافة مؤسساتها وأحزابها بمناسبة عيد الشرطة وثورة الشعب في ٢٥ يناير، تعكس مدى وعي الشعب المصري بكافة طوائفه، مشددة  في هذا الصدد على أن صمو د مصر أمام التحديات العالمية المتتالية في وقت تعاني فيه أنظمة ودول أخرى، إنما يعكس إصرار وعزيمة شعب مصر.
وشددت الندوة على أن نجاح ثورة ٢٥ يناير  دليل على تكاتف الشعب المصري ووحدته وإلتفافه حول جيشه وشرطته، في حين كان للشباب الدور الأبرز في ذلك، لافتة إلى أن الوعي المصري منذ ثورة ٢٥ يناير أعاد لمصر ريادتها بين دول العالم.
وأشارت الندوة إلى أن البلاد وبعد انتصارها على قوى الإرهاب الغاشمة، تخوض الآن غمار معركة لا تقل  أهمية وهي معركة التطور والبناء من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
وبعث المتحدثون في الندوة برسالة تقدير لرجال الشرطة جميعا الساهرين على أمن مصر  في مختلف المواقع، مقدمين التحية لأبناء الشهداء وأسرهم.
وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلي يجسد بطولات قوات الشرطة وتضحياتهم في مختلف المواقع، مع عرض لوقائع حقيقية لملاحقة قوات الشرطة لتنظيمات إرهابية والقبض على عناصر هذه التنظيمات. كما تم في نهاية الاحتفالية تكريم عدد من أبناء قوات الشرطة المتقاعدين، وأبناء شهداء من قوات الشرطة من مركز الداخلة.

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
مركز إعلام الداخلة الوادي الجديد إحتفالية بعيد الشرطة ندوة تثقيفية عيد الشرطة الشرطة المصرية شهداء قوات الشرطة

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