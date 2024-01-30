اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 4864 طالبًا وطالبة نجح منهم 4858 طالبًا وتغيب 6 طلاب، فيما حصل 12 طالبًا على الدرجة النهائية.

وقدّم "الزملوط" التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق بالفصل الدراسي الثاني وتحقيق نتائج مُشرفة.

نتيجة 3 إعدادى فى الوادى الجديد 2024 الترم الأول

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المديرية انتهت من التصحيح بكنترول تقدير الدرجات امس، وتم اعتماد النتيجة صباح اليوم من محافظ الوادي الجديد لنتيجة 3 إعدادي 2024 الترم الأول.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، العملية الامتحانية من خلال غرفة عمليات مجهزة في المديرية للوقوف على أي معوقات لتسهيل وتيسير سير العملية الامتحانية في جميع مدارس المحافظة.