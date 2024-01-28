الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور 30 شابًا وفتاة.. جلسة رياضية حول "صحة المراهقين" بالوادى الجديد

جانب من الجلسات الرياضية
جانب من الجلسات الرياضية

نفَّذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظ الوادي الجديد، الممثلة في إدارة تمكين الشباب، جلسة رياضية عن "صحة المراهقين" بحضور 30 شابًا وفتاة ضمن خطة أندية السكان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

قامت المدربة ولاء طه كامل، بتنفيذ التدريب، وشرح أهم المشاكل الصحية التي تواجه المراهقين، أبرزها البلوغ، السمنة، التدخين، وتعاطي المخدرات، التنمر، المشكلات النفسية.

كما أضافت المدربة أن هذه السن تمر بظروف فسيولوجية وتغيرات كثيرة سواء للفتيات أو شباب، وفي هذه المرحلة يحتاج الجنسان لشخص يجيب عن أسئلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الإجابات كثيرًا ما تكون إما خاطئة أو غير مبنية على معلومة طبية موثقة.

وأكدت الفعاليات، من بين تلك العادات اتباع أنماط نوم صحية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتطوير مهارات التكيّف مع الأوضاع وحل المشاكل ومهارات التعامل مع الآخرين، وتعلم كيفية إدارة العواطف.

وأوضحت أن النشاط الرياضي «للشباب والمراهقين» يهدف إلى التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة. 

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