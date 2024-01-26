محافظ الوادي الجديد يشارك بافتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024"

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بحفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والإيطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد الزملوط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية واستضافة البطولات الدولية، مثمنًا دعم وزارة الشباب لإنشاء أول نادي للرماية والفروسية بالمحافظة في ظل ما تشهده المحافظات الحدودية من رعاية غير مسبوقة بكافة المجالات ومنها قطاع الشباب والرياضة.

هذا ويشارك في البطولة أكثر من 600 رام ورامية يمثلون 66 دولة حول العالم.