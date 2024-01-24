رئيس جامعة الوادي الجديد يوجه بالإستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، مجلس الجامعة الشهري بجلسته رقم (65)، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبني الإداري بحضور السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات، واستعرض مجلس الجامعة

وفي مستهل اجتماع المجلس تم عرض فيلم يوثق أهم الأنشطة والأحداث البارزة للجامعة خلال شهر يناير 2024.

ثم استهل رئيس الجامعة بكلمة باسم جامعة الوادي الجديد، وجميع منتسبيها بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى عيد الشرطة، معربا عن خالص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير، والتي مهدت لثورة 30 يونيو المجيدة مثمنا ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، وأمن واستقرارالبلاد مؤكدا أنهم يبذلون أرواحهم الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن بكل إتقان وإخلاص والذي انعكس علي الحياة الكريمة التي ترجوها القيادة السياسية.



ووجه رئيس الجامعة، بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 ضرورة الاستعداد المبكر للفصل الدراسى الثاني موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة لما يبذلونه من جهود مخلصة انعكست بشكل واضح علي العملية التعليمية وتقدم الجامعة خلال فترة وجيزة.

ثم شرع المجلس في مناقشه جدول أعماله وقد تمثلت أهم قرارات المجلس في الموافقة من حيث المبدأ على عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للسكان، في إطار حرص توجهات الدولة ورئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية الدولة فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2023 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والحرص علي دعم وتعزيز صحة طلاب جامعات مصر ورفع درجة وعيهم بالممارسات الصحية والاجتماعية لخلق جيل جديد من الشباب يتمتع بالصحة الجيدة تجاه نفسه ومجتمعه.