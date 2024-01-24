"تعليم الوادي الجديد": ختام امتحانات الأول الثانوي والإعدادية "دون مسكلات"

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الاول الثانوى والشهادة الإعدادية بمدارس اللغات.

وقال عبدالعزيز، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الإدارات التعلمية الخمس لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات أو معوقات من بداية الامتحانات وحتى نهايتها، معربا عن امتنانه وتقديره لمديري الإدارات التعليمية، وغرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع المشاركين بأعمال الامتحانات للجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كافة العقبات إن وجدت لإنجاحه.

“تعليم الوادي الجديد” سابع الجمهورية في مسابقة صورة ومعلومة

وأعلن وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة صورة ومعلومة ضمن خطة العمل للأنشطة الصيفية والتي جاءت تحت عنوان “خدنا إجازة”.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الطالب مصطفى أحمد خواص، الصف الثالث الإعدادى من مدرسة الخارجة الرسمية للغات التابعة لإدارة الخارجة التعليمية على حصاد المركز بالمسابقة، وجاء عنوان الصورة “نحات من أخشاب الأشجار”، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.