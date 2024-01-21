%99.9 نسبة حضور الطلاب في امتحان الإعدادية بالوادي الجديد

قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن اليوم الأحد، بلغت نسبة حضور الطلاب 99.9% لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمادتى الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر التعليمى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وخلال المتابعة مع الإدارات التعليمية أكد وكيل التعليم بالمحافظة على انضباط سير منظومة العمل وعدم وجود أي مشكلات أو عقبات قد تعرقل سير العمل.

ولفت إلى ضرورة التزام جميع المشاركين بأعمال الامتحانات بالقواعد المنظمة للعمل والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات طارئة.

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023_ 2024 م.

ويؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية بالفترة الأولى والكمبيوتر التعليمى للطلاب المنتظمين فى الفترة الثانية.

وخلال تواصله مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة اطمأن وكيل التعليم إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 125 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجها شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات.

وأكد على الجميع بضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات دون قلق أو توتر والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات قد تعرقل سير العمل وانضباطه.