الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. انفجارات قوية على الحدود السورية العراقية

الحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية

أفادت وسائل إعلام سورية؛ بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات بالمدفعية الثقيلة بالتعاون مع طائرات الاستطلاع، مستهدفة تحركات ومقرات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية على محور ريف حلب الغربي بمحيط بلدة كفر عمة ومعارة النعسان وآفس شرقي مدينة إدلب وفي جبل الزاوية جنوب إدلب بمحيط فليفل وسفوهن وعلى محور سهل الغاب بمحيط العنكاوي والقاهرة ومحور ريف اللاذقية الشمالي وحققت إصابات في صفوف الإرهابيين.

 

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري بـ8 طائرات مسيرة انتحارية FPV مقرات وتحركات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور كباشين والأبزمو في ريف حلب الغربي.

 

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بقذائف الهاون في وقت سابق مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدات كفر عمة وكفر تعال والقصر بريف حلب الغربي.

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