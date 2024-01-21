الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ125 لجنة.. وكيل "تعليم الوادى الجديد" يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الإعدادية

وكيل التعليم يتابع
وكيل التعليم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023/ 2024 م، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.


ويؤدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بالفترة الأولى والكمبيوتر التعليمى للطلاب المنتظمين فى الفترة الثانية، وخلال تواصله مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 125 لجنة على مستوى المحافظة، في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجهًا شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات.

متابعة لحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس

وأكد "عطية" على الجميع بضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس، وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى، لضمان توفير كل الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات دون قلق أو توتر والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات قد تعرقل سير العمل وانضباطه.

وكيل التعليم يتفقد كنترول تقدير درجات الطلاب


كما أجرى المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية بكنترول ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2023/ 2024م، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وحرص على متابعة سير منظومة العمل داخل بلجنة الكنترول والوقوف على آخر المستجدات بأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وشدد وكيل التعليم بضرورة مراعاة كل المعايير من الشفافية والدقة والمصداقية وإعطاء كل طالب حقه كاملًا، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد غرفة العمليات لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

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