الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في عيدها الـ72

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يضع اكيل الزهور على النصب التذكاري

وضع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر فرق الأمن، يرافقه اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وحرص الزملوط، على تقديم التهنئة لضباط وأفراد الشرطة ومشاركتهم احتفالهم، مثمنًا تضحياتهم على مدار التاريخ؛ لحماية استقرار الوطن ومقدّراته، ودعم مسيرة التنمية والازدهار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

محافظ الوادي الجديد إكليل من الزهور النصب التذكاري لشهداء الشرطة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع سير أعمال التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية

جامعة الوادى الجديد تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ٢٥ يناير وعيد الشرطة

«الصوب الزراعية» حائط صد منيع لمواجهة جنون أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد

"تعليم الوادى الجديد": ختام امتحانات الأول الثانوى والإعدادية "دون مشكلات"

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد المشروعات الزراعية.. ويوجه بدعمها

محافظ الوادي الجديد يحيل وكيل "تعليمية الداخلة" للتحقيق

محافظ الوادي الجديد: توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بالقرى بدعم من "التكافل الاجتماعي"

تعليم الوادي يختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "عام _ مهني _ سمعي"

الأكثر قراءة

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

ماذا تفعل وزيرة الدفاع الهولندية في العريش المصرية؟.. مراسل القاهرة الإخبارية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟