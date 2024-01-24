محافظ الوادي الجديد يحيل وكيل "تعليمية الداخلة" للتحقيق

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل، على خلفية نشره مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لقيم العملية التعليمية وصورة المعلم كقدوة لطلابه.

وأوضح الزملوط، أن القرار يهدف إلى احترام القيم والمبادئ المنظمة للعمل والمجتمع، وعدم التهاون في محاسبة أي مقصر في أداء متطلبات عمله، وترسيخ رسالة المعلم كمُربّي ومعلم ومثل أعلى للطلاب.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد معهد بحوث الإلكترونيات

كان التقى محافظ الوادي الجديد، وفد معهد بحوث الإلكترونيات الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها التمور، بحضور الدكتور الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد والوفد المرافق من أساتذة المعهد، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتور نبيل حنفي منسق مبادرة مكافحة سوسة النخيل.

وناقش المحافظ سبل التعاون في المكافحة الآمنة لآفات النخيل، في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة للقضاء سوسة النخيل، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وأسواق التصدير لإنتاج التمور الخالية من المبيدات ومتبقيات الكيماويات.

كما استعرض الزملوط تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل من خلال جهاز تم تصميمه خصيصًا للتخلص من الآفة باستخدام الموجات الصوتية. موجهًا ببدء تنفيذ التجربة بأحد المزارع واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإنتهاء من العاصمة الإدارية

وعقدالزملوط اجتماعًا مع مهندسي مديرية الإسكان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وناقش موقف تلافي الملاحظات النهائية وتعديلها ووضع جدول زمني للانتهاء منها بأسرع وقت، كما وجه بالمتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعقب الاجتماع، تفقد الزملوط ميدانيًا التشطيبات النهائية الجارية، موجهًا بسرعة تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والبدء في أعمال اللاندسكيب.