محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد معهد بحوث الإلكترونيات

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد معهد بحوث الإلكترونيات الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها التمور، وذلك بحضور الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد، والوفد المرافق من أساتذة المعهد، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والدكتور نبيل حنفي منسق مبادرة مكافحة سوسة النخيل.

وناقش المحافظ سبل التعاون في المكافحة الآمنة لآفات النخيل وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة للقضاء علي سوسة النخيل، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وأسواق التصدير لإنتاج التمور الخالية من المبيدات ومتبقيات الكيماويات.

كما استعرض الزملوط، تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل من خلال جهاز تم تصميمه خصيصًا للتخلص من الآفة باستخدام الموجات الصوتية، موجهًا ببدء تنفيذ التجربة بإحدي المزارع واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم،وفد كلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين الشريف عميدة الكلية والوفد المرافق، بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من المستثمرين بالمحافظة.

وبحث المحافظ، خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في المجال الزراعي واستغلال تطبيقات تكنولوجيا النانو في أعمال الزراعة ومكافحة الآفات وتوطين صناعة الأسمدة، باعتبارها أحدث التطبيقات العلمية التي تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما ناقش الزملوط، إمكانية إنشاء وحدات للمخصبات ومعمل أنسجة لتوفير فسائل النخيل، بما يخدم المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور عالية الجودة.

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع مهندسي مديرية الإسكان، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وناقش موقف تلافي الملاحظات النهائية وتعديلها ووضع جدول زمني للانتهاء منها بأسرع وقت، كما وجه بالمتابعة اليومية للأعمال ونسب التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعقب الاجتماع، تفقد الزملوط ميدانيًا التشطيبات النهائية الجارية، موجهًا بسرعة تركيب أعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والبدء في أعمال اللاندسكيب.